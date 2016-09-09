ЗМІ: під Миколаєвом під час десантування з вертольота загинули двоє офіцерів, командування спростовує

Про це повідомляє Преступности.НЕТ з посиланням на слова очевидців події.

За словами співрозмовників видання, надзвичайна подія сталася близько 13:00 на тернівському полігоні, розташованому поблизу Миколаєва.

"Відпрацьовували десантування з вертольотів з висоти 3 тис. метрів. У двох досвідчених офіцерів, які неодноразово виконували подібні стрибки, не розкрилися парашути. Смерть настала миттєво", - розповіли очевидці події серед військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади.

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За наданою інформацією, обидва офіцери здійснювали стрибки з парашутами типу "крило" (спортивні), які більш складні в управлінні, ніж стандартні парашути типу "купол".

Однак у командуванні 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ВДВ цю інформацію спростували.

"Так, навчання були, але жодних загиблих немає. Всі стрибнули, все нормально, всі живі", - заявив виконувач обов'язків командира 79-ки Юрій Сидоренко.