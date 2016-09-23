Прокуратура Криму завела справу проти шахраїв, які намагалися обікрасти державу на 40 млн гривень

У період з березня 2014 року по серпень 2014 року, посадові особи ПАТ «Аграрний Фонд» з метою незаконного заволодіння майном підприємства, достовірно знаючи та усвідомлюючи що територія півострову Крим є тимчасово окупованою уклали ряд договорів з підприємством, яке розташовано в м. Сімферополі та здійснено поставку зерна усвідомлюючи, що розрахунок за нього проведений не буде, чим спричинили збитки державі в особі ПАТ «Аграрний Фонд» на суму 43,5 млн.грн.

За даним фактом прокуратурою Автономної Республіки Крим 23.09.2016 розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення або розтрата майна, шляхом зловживання службовим становищем вчинене у особливо великих розмірах.

Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.