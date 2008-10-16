Тарифи на рекламу в транспорті збільшено в 3-6 разів

Тарифи на рекламу в громадському транспорті Києва підвищено у 3-6 разів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Д. БАСС зауважив, що мерія ще влітку розпочала вивчати тарифи на рекламні носії в метро та наземному транспорті.

«Комплексна перевірка з цього приводу була проведена нами ще до створення комісії Київради, яка наприкінці вересня почала вивчати актуальні проблеми транспортної галузі. Ще в серпні ми дійшли висновку, що тарифи на рекламу необхідно підвищувати», – сказав Д.БАСС.

“Столична мерія нормативно врегулювала це питання і підвищила вартість користування рекламною площею в метро та наземному транспорті у три-чотири рази, а з окремих позицій і в п’ять-шість разів”, – уточнив перший заступник голови КМДА.

За його інформацією, це збільшить надходження від реклами до міського бюджету до 150 млн. грн.

«Київська влада досягла домовленостей як з учасниками ринку реклами, так і з столичним представництвом Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва про те, що тарифи, які не змінювалися з 2000 року, будуть і надалі поступово підвищуватись”, - також повідомив Д.БАСС.

За його словами, новий етап збільшення розпочнеться з наступного року.

Д.БАСС також висловився проти “моментального підняття цін на рекламу у громадському транспорті у 20 разів”, яке, вважає він, лише спричинить додаткові фінансові збитки транспортної галузі через відтік або припинення надходжень від реклами.

Крім того, він заявив, що міська влада не має права миттєво підвищувати тарифи на рекламу в громадському транспорті у десятки разів. «Кожен регуляторний акт повинен пройти низку процедур на правову відповідність перед тим, як його буде прийнято. А згідно діючих норм, пропозиції щодо внесення змін необхідно обговорити з експертами та профільними спеціалістами, учасниками ринку реклами та правниками. Терміни проходження зазвичай становлять 30 днів і більше», – сказав Д.БАСС.