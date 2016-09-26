В Одесі "накрили" конвертцентр: вилучено 150 тисяч євро

20:23, 26 вересня 2016
Суспільство
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Наразі встановлюється коло суб'єктів господарювання, які користувалися послугами конвертцентра.

npu.gov.ua

Оперативники Нацполіції спільно з працівниками УСБУ та Одеської обласної прокуратури припинили діяльність групи осіб, які допомагали бізнесменам регіону виводити кошти у "тінь", йдеться на сайті Нацполіції.

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"Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 150 тисяч євро, печатки підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, документи фінансово-господарської діяльності, цифрові ключі для віддаленого управління рахунками, а також банківські картки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території Одеси організатори винаймали кілька офісів та депозитарні скриньки у банківських установах. До складу конвертаційного центру входили компанії-нерезиденти.

На даний час встановлюється коло суб'єктів господарювання, які користувалися послугами "конверта".

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