Луценко: міліція опитає усіх, хто телефонував до Вищого адмінсуду

МВС має намір опитати усіх фігурантів телефонних розмов із заступником голови Вищого адміністративного суду України щодо розгляду скарги Секретаріату Президента на рішення окружного адміністративного суду Києва, яким було призупинено виконання указу про проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

«Звичайно, далі відбудеться запрошення фігурантів цих розмов для того, аби вони дали покази про те, що вони говорили», - сказав він.

Водночас, говорячи про заступника глави Секретаріату Президента Ігоря ПУКШИНА, міністр зазначив: «Подивимось, які покази він дасть, і від того буде залежати, чи ми в 10-денний термін направимо матеріали до прокуратури для порушення кримінальної справи, або відмовимо».

Ю.ЛУЦЕНКО також запевнив, що у найближчий час фігуранти розмов будуть запрошені для надання таких показів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 жовтня, Юрій ЛУЦЕНКО надіслав лист Президенту і голові Верховного Суду з інформацією про тиск на вищий адміністративний суд.

«Я зараз підписую листа до голови Верховного Суду і Президента стосовно того, що проведена перевірка науково-дослідного криміналістичного центру, що 12 жовтня під час розгляду справи в Київському апеляційному адміністративному суді відбувалися неодноразові телефонні розмови між заступником голови Вищого адмінсуду і суддею адмінсуду, який розглядав цю справу (йдеться про скаргу Секретаріату Президента на рішення окружного адміністративного суду Києва, яким призупинено виконання указу про проведення дострокових парламентських виборів – УНІАН). Постійно вели переговори з паном ПУКШИНИМ, з керівником служби Секретаріату Президента представництва в судах Русланом КИРИЛЮКОМ… Ідуть десятки дзвінків на зв’язок - Вищий адмінсуд, і суд, який розглядає цю справу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО на нараді з керівним складом МВС України.