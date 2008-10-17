На Хрещатику з'явиться скульптура Олександра Довженка

Секція архітектурно-містобудівної ради Києва сьогодні розглянула передпроектні пропозиції розміщення скульптурної композиції «Мотор», яка увічнює пам`ять кінорежисера Олександра Довженка і оператора Данила Демуцького на вулиці Хрещатик у Печерському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, проект розроблений ТОВ «Сент Софія Констракшн» на замовлення ЗАТ «Київський завод світлочутливих матеріалів», скульптор - Володимир ЩУР.

За словами архітектора проекту, пропонується два варіанти розміщення скульптурної композиції - на вулиці Хрещатик, 27, навпроти кінотеатру «Дружба», перед фонтаном, а також на вулиці Хрещатик, 21, в арці.

За словами проектувальника, скульптурна композиція є робочим моментом зйомки кінострічки «Земля»: на режисерському помості застигли постать О.Довженка з рупором і Д.Демуцького з камерою.

Під час обговорення проекту члени Містобудівної ради визнали більш прийнятним варіантом розміщення композиції на вулиці Хрещатик, 21, біля арки. Також пролунала пропозиція розмістити скульптуру біля кінотеатру імені О.Довженка на проспекті Перемоги, що реконструюється.

Головний архітектор Києва Василь ПРИСЯЖНЮК нагадав, що існує указ Президента про встановлення пам`ятника відомому кінорежисерові. При цьому в Києві встановлено лише один пам`ятник кінематографісту на кіностудії імені О.Довженка.

Він рекомендував проектувальникам одержати дозвіл КМДА на розміщення скульптури, провести громадські слухання з діячами культури і мистецтв, а також надати додаткові місця в місті для розміщення композиції.