Мінпаливенерго прогнозує зниження цін на нафтопродукти у вересні

Міністерство палива і енергетики України прогнозує поступове зниження цін на нафтопродукти у вересні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, зараз на світовому ринку спостерігається тенденція до зниження цін на нафту і нафтопродукти, що, безумовно, позначиться на ціновій ситуації на роздрібному ринку нафтопродуктів України.

Як зазначив Ю.БОЙКО, сьогодні в роздріб середня ціна на бензин А-95 стабілізувалася на рівні 4,65 грн./літр, а на дизельне пальне - 4,07 грн./літр. При цьому Ю.БОЙКО додав, що, за прогнозами Мінпаливенерго, на 10 вересня ціни знизяться до рівня: бензин А-95 - до 4,60 грн./літр, а дизельне пальне - до 4,05 грн./літр. «І така тенденція (зниження цін на нафтопродукти - УНІАН) спостерігатиметься впродовж місяця.