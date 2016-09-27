Слідство назвало причину вибуху міномета на Широкому лані
18:11, 27 вересня 2016Суспільство
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Слідство не виявило несправностей у вітчизняному мінометі “Молот”, який вибухнув під час випробувань 25 липня на полігоні в Миколаївській області.
Конструкція міномента не винна в загибелі людей / Фото Міноборони
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Озброєння Збройних Сил України Микола Шевцов.
За його словами, конструкція міномента не винна в загибелі людей, а винна одна заряджена міна, яка виявилась несправною.
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Також Шевцов зазначив, що саме одна, а не дві міни, як припускалося раніше, була заряджена у ствол міномета.
Як повідомляв УНІАН, 25 липня на полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині під час стрільб розірвався 120-мм міномет, внаслідок чого одразу загинув один військовослужбовець, ще десятьох було поранено. Пізніше помер ще один із поранених.
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