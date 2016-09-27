Слідство назвало причину вибуху міномета на Широкому лані

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Озброєння Збройних Сил України Микола Шевцов.

За його словами, конструкція міномента не винна в загибелі людей, а винна одна заряджена міна, яка виявилась несправною.

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Також Шевцов зазначив, що саме одна, а не дві міни, як припускалося раніше, була заряджена у ствол міномета.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня на полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині під час стрільб розірвався 120-мм міномет, внаслідок чого одразу загинув один військовослужбовець, ще десятьох було поранено. Пізніше помер ще один із поранених.