На полігоні у Миколаївській області знайшли тіло військового: поліція назвала основну версію загибелі
00:31, 14 серпня 2016Суспільство
2281 0
Поліція розглядає самогубство як основну версію причини смерті 40-річного військовослужбовця на полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області.
Поліція озвучила основну версію загибелі військового на полігоні / Фото УНІАН
Про це повідомила представниця прес-центру Нацполіції Миколаївської області Інна Парфьонова, передає "112 Україна".
"Основна версія слідства – самогубство. З'ясовуються всі обставини події. Труп буде направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті", - повідомили в поліції.
Читайте такожВбивство прикордонника у Сумській області: в ОДА озвучили свою версію події
Зазначимо, що в Миколаївській області на полігоні "Широкий Лан" виявили тіло військового з вогнепальним пораненням.
Експерт, оглянувши труп померлого, виявив вогнепальне поранення в ділянці підборіддя. Поруч з тілом загиблого перебував автомат й гільза.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter