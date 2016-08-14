На полігоні у Миколаївській області знайшли тіло військового: поліція назвала основну версію загибелі

Про це повідомила представниця прес-центру Нацполіції Миколаївської області Інна Парфьонова, передає "112 Україна".

"Основна версія слідства – самогубство. З'ясовуються всі обставини події. Труп буде направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті", - повідомили в поліції.

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Зазначимо, що в Миколаївській області на полігоні "Широкий Лан" виявили тіло військового з вогнепальним пораненням.

Експерт, оглянувши труп померлого, виявив вогнепальне поранення в ділянці підборіддя. Поруч з тілом загиблого перебував автомат й гільза.