У Києві міліція затримала близько 40 осіб, в тому числі 7 журналістів

Сьогодні в Києві близько 17.00 міліція затримала та доставила до Голосіївського райуправління внутрішніх справ близько 40 громадян, які брали участь в акції проти виселення Інституту «Республіка», що знаходиться на вул. Горького, 12, в тому числі і сімох журналістів, які висвітлювали подію.

Про це УНІАН телефоном повідомив київський журналіст Ігор ЛУЦЕНКО, який перебуває в Голосіївському райуправлінні.

За його словами, про проведення акції було заздалегідь повідомлено, однак в якийсь момент під час заходу до місця його проведення під’їхало кілька міліцейських автомобілів, і міліціонери, які вийшли, нічого не пред’являючи до мітингувальників, почали «пакувати» їх до автомобілів, “не розбираючись, хто і що тут робить, в тому числі не звертаючи уваги на журналістів”.

При цьому І.ЛУЦЕНКО зазначив, що ніяких сутичок ні з ким під час проведення акції не відбувалося.

Наразі УНІАН не вдається отримати будь-яких коментарів з боку ГУ МВС у Києві.