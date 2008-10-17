Уряд обмежив надбавку на ціни на ліки

Уряд обмежив до 10% оптову надбавку і до 25% - роздрібну надбавку на ціни на ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції після позачергового засідання уряду.

“Ми встановили максимальну надбавку до 10% до цін світових виробників, які поставляють ліки в Україну, і 25% у роздрібній мережі. На сьогодні такі надбавки досягають 70-100%”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що для підвищення цін на лікарські засоби не існує підстав, оскільки не змінилася цінова кон`юнктура на світових ринках.

“Все, що зараз відбувається з підвищенням цін на лікарські засоби, – це нечесні, шахрайські, спекулятивні операції, які будуть припинені всією системою влади невідкладно», - підкреслила вона.