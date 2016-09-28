Розслідування щодо MH17 продовжили до 2018 року

Про це повідомили під час брифінгу за результатами розслідування, пише "Медуза".

"При цьому незрозуміло, чи діяв екіпаж "Бука" за наказом згори чи ні", - зазначає видання.

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"Ми хочемо надати докази високих стандартів, доказів має бути достатньо, щоб притягнути винних до суду", - цитує генпрокурора Нідерландів Фреда Вестербека "112 Україна".

Прокурор підкреслив, що сьогодні слідство може надати інформацію щодо того, яке озброєння було застосовано і звідки ракети були запущені, але "На всі інші питання не можна відповісти зараз, нам потрібно більше часу. Ми зараз опублікували дані, з якими ми всі згодні, тільки це. Напрацювань більше".

Як повідомлялося, сьогодні в Нідерландах представляють результати розслідування катастрофи MH17 міжнародної слідчої групи. Згідно з цими даними, літак рейсу МН17 був збитий з підконтрольної терористам території російською ракетою «Бук», завезеною з РФ.