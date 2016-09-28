Розслідування щодо MH17 продовжили до 2018 року
Термін розслідування катастрофи Малайзійського "Боїнга" продовжено до 2018 року.
Про це повідомили під час брифінгу за результатами розслідування, пише "Медуза".
"При цьому незрозуміло, чи діяв екіпаж "Бука" за наказом згори чи ні", - зазначає видання.
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"Ми хочемо надати докази високих стандартів, доказів має бути достатньо, щоб притягнути винних до суду", - цитує генпрокурора Нідерландів Фреда Вестербека "112 Україна".
Прокурор підкреслив, що сьогодні слідство може надати інформацію щодо того, яке озброєння було застосовано і звідки ракети були запущені, але "На всі інші питання не можна відповісти зараз, нам потрібно більше часу. Ми зараз опублікували дані, з якими ми всі згодні, тільки це. Напрацювань більше".
Як повідомлялося, сьогодні в Нідерландах представляють результати розслідування катастрофи MH17 міжнародної слідчої групи. Згідно з цими даними, літак рейсу МН17 був збитий з підконтрольної терористам території російською ракетою «Бук», завезеною з РФ.