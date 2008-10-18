Проект антикризових заходів, які РНБО так і не розглянув учора
Кажуть, Президентові щось не підійшло
Заплановане на п’ятницю, 17 жовтня, засідання РНБОУ не відбулося. Його перенесли на понеділок.
До «Дзеркала тижня» надійшла інформація про те, що президента не задовольнив запропонований комплекс антикризових заходів, і це стало однією з причин перенесення засідання РНБОУ. Глава держави вважає заходи недостатніми і не цілком ефективними, тому протягом вихідних задіяні в процесі структури займатимуться доопрацюванням документа.
У розпорядженні газети опинився проект рішення РНБОУ, підготовлений до п’ятничного засідання.
1. Кабінету міністрів України:
— розробити в тижневий строк і впровадити комплекс заходів, спрямованих на зменшення імпорту споживчих товарів;
— у тижневий строк підготувати комплекс заходів для державної підтримки банків, для яких існує реальна загроза банкрутства, передбачивши, зокрема, можливість придбання державою прав акціонера в таких банках;
— розробити в тижневий строк і впровадити комплекс запобіжних заходів, спрямованих на захист банківських установ від можливих масових неплатежів позичальників, передбачивши, зокрема, застосування заборони на виїзд за кордон позичальників, які мають прострочені платежі за кредитами і стосовно яких застосовується процедура стягнення застави;
— прийняти в триденний строк необхідні рішення для спрощення досудового врегулювання проблем, пов’язаних зі стягненням застави у разі невиконання позичальниками узятих зобов’язань;
— узгодити з Національним банком основні показники та напрями використання коштів Єдиного казначейського рахунку до кінця 2008 року;
— ухвалити в тижневий строк рішення про заборону придбання імпортних товарів (окрім товарів критичного імпорту) за рахунок бюджетних коштів, передбачених головним розпорядником бюджету;
— тимчасово запровадити додаткові обмеження на імпорт відповідно до статті 12 ГАТТ 1994 щодо заходів з регулювання платіжного балансу;
— посилити контроль за повнотою обліку готівкових коштів, отриманих підприємствами, особливо торговими, виконанням лімітів готівкових коштів у касах підприємств, внести пропозиції щодо запровадження жорсткіших лімітів і посилення відповідальності за їх невиконання, включаючи конфіскацію коштів, які зберігаються понад визначені ліміти або належним чином не обліковуються;
— переглянути макроекономічні показники і показники проекту Державного бюджету України на 2009 рік із метою:
а) досягнення його бездефіцитності;
б) підвищення соціальних виплат для соціально незахищених верств населення — у розмірах, які забезпечують їхній захист від інфляції, для решти — у розмірах, які не перевищують прогнозованих темпів зростання номінального ВВП або продуктивності праці;
в) збільшення частки інвестиційних витрат із спрямуванням їх переважно на фінансування інфраструктурних проектів (дорожнього будівництва тощо);
— розробити законопроект про підвищення ставок акцизного збору (транспортні засоби, нафтопродукти) із метою спрямування отриманих додаткових доходів бюджету на фінансування інфраструктурних проектів, зокрема будівництва доріг, і залучення коштів міжнародних фінансових організацій (МФО) для цих цілей;
— провести термінові консультації з МФО про надання підтримки для стабілізації фінансової системи і розвитку економіки України, передусім для реалізації інфраструктурних проектів;
— здійснювати державні зовнішні запозичення лише за умови сприятливої цінової кон’юнктури і розробити в двотижневий строк комплекс заходів, націлених на переорієнтування на внутрішній ринок;
— сприяти невідкладному скасуванню мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення;
— разом із Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями забезпечити вільний продаж землі на аукціонах під реалізацію інвестиційних проектів;
— забезпечити приведення у 2008—2009 роках цін і тарифів на товари і послуги державних компаній, які працюють у сфері природних монополій, до економічно обгрунтованого рівня з урахуванням цін на імпортований природний газ 2009 року;
— перейти на оплату першого внеску на придбання і будівництво житла замість його безоплатної передачі громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, спрямувавши відповідні кошти на активізацію системи іпотечного кредитування;
— активізувати діяльність з проведення в Україні міжнародних спортивних змагань, виставок, наукових конференцій і симпозіумів, культурних заходів з метою залучення іноземних туристів;
— оперативно відслідковувати розвиток ситуації у фінансовій сфері та економіці іноземних держав, заходи для стабілізації ситуації, застосовувані урядами і центральними банками цих держав, а також аналізувати вплив цих подій і заходів на фінансову систему та економіку України.
2. Рекомендувати Національному банку України:
— забезпечити щотижневі виступи і звіти в ЗМІ голови правління і голови Ради НБУ для роз’яснення поточних подій на фінансовому ринку й інструментів, які використовуються НБУ для контролю за ситуацією, а також інформування про стан банківської системи;
— запровадити дієві заходи зі спрощення рефінансування банків і підтримки їхньої ліквідності;
— привести темпи зростання грошової маси у відповідність із темпами зростання номінального ВВП;
— запровадити тимчасовий мораторій на виплату юридичним і фізичним особам коштів за депозитними договорами, термін виконання зобов’язань за якими ще не настав. За умови виплати відсотків за цими договорами;
— запровадити тимчасові обмеження щодо розміру готівкових коштів, які можуть бути зняті юридичними і фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності з рахунків у банківських установах;
— переглянути доцільність установлення тимчасової заборони на дострокове погашення кредитів та інших позик, отриманих резидентами за кордоном, здійснення інвестицій резидентів України в економіку інших держав;
— переглянути нормативи обов’язкового резервування коштів із залучених банківськими установами коштів, зокрема в іноземних валютах;
— розглянути доцільність зниження дисконтної ставки і ставок за активними операціями НБУ, а також вимог до банків з резервуванням за кредитами, які мають найменший ступінь ризику;
— реалізувати заходи для популяризації серед населення зберігання заощаджень у банківських металах і державних цінних паперах;
— тимчасово обмежити здійснення банками активних операцій обсягами, досягнутими на визначену дату, крім операцій з цінними паперами, депозитними сертифікатами НБУ та операцій на міжбанківському ринку;
— розробити механізми з обмеження верхньої межі вартості ресурсів, які залучаються банківськими установами на внутрішньому ринку.
З метою стабілізації ситуації на валютному ринку України:
— впровадити механізми хеджування валютних ризиків;
— запровадити обмеження на встановлення готівкового валютного курсу банківськими установами (встановлення максимального відхилення 5% між курсом купівлі і продажу);
— впровадити прозорий механізм прийняття рішень щодо виходу НБУ на валютний ринок з інтервенціями;
— перенести терміни введення в дію постанови НБУ №153 від 2 червня 2008 року, яка передбачає можливість прямої участі будь-якого суб’єкта на валютному ринку України;
— установити тимчасові обмеження з продажу готівкової іноземної валюти банками, з обов’язковим посиленням фінансового моніторингу зазначених операцій.
3. Кабінету міністрів і Національному банку України:
— забезпечити наявність у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб необхідного ресурсу, у тому числі за рахунок спрямування на ці цілі суми перевищення обсягів запланованих доходів над витратами НБУ у вигляді кредиту;
— провести інвентаризацію зовнішніх боргів державного сектора економіки в цілому (у тому числі державних підприємств), визначити обсяг виплат за ними у 2008—2009 роках;
— надати пропозиції зі стимулювання повернення в Україну капіталу резидентів, який був раніше вивезений ними за кордон, у тому числі шляхом гарантування безпеки цих коштів в Україні і проведення для таких коштів податкової амністії.
4. Національному банку України, Кабінету міністрів, наглядовим радам ВАТ «Державний ощадний банк» і ВАТ «Державний експортно-імпортний банк»:
- забезпечити протягом тижня прийняття необхідних рішень для посилення контролю за діяльністю держбанків з метою забезпечення спрямування кредитних ресурсів держбанків на іпотечне кредитування і підтримку експорту.
5. Генеральній прокуратурі і Службі безпеки України:
- вжити заходів реагування зі встановлення і притягнення до відповідальності осіб, які шляхом протиправних дій намагаються дестабілізувати діяльність банківських установ.
6. Національному банку України, Раді Національного банку, апарату РНБОУ:
- створити за участі керівників найбільших банківських установ постійно діючу робочу групу з аналізу ситуації на фінансових ринках. Створеній робочій групі забезпечити інформування президента про стан кредитно-грошового і валютного ринку двічі на тиждень.