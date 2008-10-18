Проект антикризових заходів, які РНБО так і не розглянув учора

Заплановане на п’ятницю, 17 жовтня, засідання РНБОУ не відбулося. Його перенесли на понеділок.

До «Дзеркала тижня» надійшла інформація про те, що президента не задовольнив запропонований комплекс антикризових заходів, і це стало однією з причин перенесення засідання РНБОУ. Глава держави вважає заходи недостатніми і не цілком ефективними, тому протягом вихідних задіяні в процесі структури займатимуться доопрацюванням документа.

У розпорядженні газети опинився проект рішення РНБОУ, підготовлений до п’ятничного засідання.

1. Кабінету міністрів України:

— розробити в тижневий строк і впровадити комплекс заходів, спрямованих на зменшення імпорту споживчих товарів;

— у тижневий строк підготувати комплекс заходів для державної підтримки банків, для яких існує реальна загроза банкрутства, передбачивши, зокрема, можливість придбання державою прав акціонера в таких банках;

— розробити в тижневий строк і впровадити комплекс запобіжних заходів, спрямованих на захист банківських установ від можливих масових неплатежів позичальників, передбачивши, зокрема, застосування заборони на виїзд за кордон позичальників, які мають прострочені платежі за кредитами і стосовно яких застосовується процедура стягнення застави;

— прийняти в триденний строк необхідні рішення для спрощення досудового врегулювання проблем, пов’язаних зі стягненням застави у разі невиконання позичальниками узятих зобов’язань;

— узгодити з Національним банком основні показники та напрями використання коштів Єдиного казначейського рахунку до кінця 2008 року;

— ухвалити в тижневий строк рішення про заборону придбання імпортних товарів (окрім товарів критичного імпорту) за рахунок бюджетних коштів, передбачених головним розпорядником бюджету;

— тимчасово запровадити додаткові обмеження на імпорт відповідно до статті 12 ГАТТ 1994 щодо заходів з регулювання платіжного балансу;

— посилити контроль за повнотою обліку готівкових коштів, отриманих підприємствами, особливо торговими, виконанням лімітів готівкових коштів у касах підприємств, внести пропозиції щодо запровадження жорсткіших лімітів і посилення відповідальності за їх невиконання, включаючи конфіскацію коштів, які зберігаються понад визначені ліміти або належним чином не обліковуються;

— переглянути макроекономічні показники і показники проекту Державного бюджету України на 2009 рік із метою:

а) досягнення його бездефіцитності;

б) підвищення соціальних виплат для соціально незахищених верств населення — у розмірах, які забезпечують їхній захист від інфляції, для решти — у розмірах, які не перевищують прогнозованих темпів зростання номінального ВВП або продуктивності праці;

в) збільшення частки інвестиційних витрат із спрямуванням їх переважно на фінансування інфраструктурних проектів (дорожнього будівництва тощо);

— розробити законопроект про підвищення ставок акцизного збору (транспортні засоби, нафтопродукти) із метою спрямування отриманих додаткових доходів бюджету на фінансування інфраструктурних проектів, зокрема будівництва доріг, і залучення коштів міжнародних фінансових організацій (МФО) для цих цілей;

— провести термінові консультації з МФО про надання підтримки для стабілізації фінансової системи і розвитку економіки України, передусім для реалізації інфраструктурних проектів;

— здійснювати державні зовнішні запозичення лише за умови сприятливої цінової кон’юнктури і розробити в двотижневий строк комплекс заходів, націлених на переорієнтування на внутрішній ринок;

— сприяти невідкладному скасуванню мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення;

— разом із Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями забезпечити вільний продаж землі на аукціонах під реалізацію інвестиційних проектів;

— забезпечити приведення у 2008—2009 роках цін і тарифів на товари і послуги державних компаній, які працюють у сфері природних монополій, до економічно обгрунтованого рівня з урахуванням цін на імпортований природний газ 2009 року;

— перейти на оплату першого внеску на придбання і будівництво житла замість його безоплатної передачі громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, спрямувавши відповідні кошти на активізацію системи іпотечного кредитування;

— активізувати діяльність з проведення в Україні міжнародних спортивних змагань, виставок, наукових конференцій і симпозіумів, культурних заходів з метою залучення іноземних туристів;

— оперативно відслідковувати розвиток ситуації у фінансовій сфері та економіці іноземних держав, заходи для стабілізації ситуації, застосовувані урядами і центральними банками цих держав, а також аналізувати вплив цих подій і заходів на фінансову систему та економіку України.

2. Рекомендувати Національному банку України:

— забезпечити щотижневі виступи і звіти в ЗМІ голови правління і голови Ради НБУ для роз’яснення поточних подій на фінансовому ринку й інструментів, які використовуються НБУ для контролю за ситуацією, а також інформування про стан банківської системи;

— запровадити дієві заходи зі спрощення рефінансування банків і підтримки їхньої ліквідності;

— привести темпи зростання грошової маси у відповідність із темпами зростання номінального ВВП;

— запровадити тимчасовий мораторій на виплату юридичним і фізичним особам коштів за депозитними договорами, термін виконання зобов’язань за якими ще не настав. За умови виплати відсотків за цими договорами;

— запровадити тимчасові обмеження щодо розміру готівкових коштів, які можуть бути зняті юридичними і фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності з рахунків у банківських установах;

— переглянути доцільність установлення тимчасової заборони на дострокове погашення кредитів та інших позик, отриманих резидентами за кордоном, здійснення інвестицій резидентів України в економіку інших держав;

— переглянути нормативи обов’язкового резервування коштів із залучених банківськими установами коштів, зокрема в іноземних валютах;

— розглянути доцільність зниження дисконтної ставки і ставок за активними операціями НБУ, а також вимог до банків з резервуванням за кредитами, які мають найменший ступінь ризику;

— реалізувати заходи для популяризації серед населення зберігання заощаджень у банківських металах і державних цінних паперах;

— тимчасово обмежити здійснення банками активних операцій обсягами, досягнутими на визначену дату, крім операцій з цінними паперами, депозитними сертифікатами НБУ та операцій на міжбанківському ринку;

— розробити механізми з обмеження верхньої межі вартості ресурсів, які залучаються банківськими установами на внутрішньому ринку.

З метою стабілізації ситуації на валютному ринку України:

— впровадити механізми хеджування валютних ризиків;

— запровадити обмеження на встановлення готівкового валютного курсу банківськими установами (встановлення максимального відхилення 5% між курсом купівлі і продажу);

— впровадити прозорий механізм прийняття рішень щодо виходу НБУ на валютний ринок з інтервенціями;

— перенести терміни введення в дію постанови НБУ №153 від 2 червня 2008 року, яка передбачає можливість прямої участі будь-якого суб’єкта на валютному ринку України;

— установити тимчасові обмеження з продажу готівкової іноземної валюти банками, з обов’язковим посиленням фінансового моніторингу зазначених операцій.

3. Кабінету міністрів і Національному банку України:

— забезпечити наявність у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб необхідного ресурсу, у тому числі за рахунок спрямування на ці цілі суми перевищення обсягів запланованих доходів над витратами НБУ у вигляді кредиту;

— провести інвентаризацію зовнішніх боргів державного сектора економіки в цілому (у тому числі державних підприємств), визначити обсяг виплат за ними у 2008—2009 роках;

— надати пропозиції зі стимулювання повернення в Україну капіталу резидентів, який був раніше вивезений ними за кордон, у тому числі шляхом гарантування безпеки цих коштів в Україні і проведення для таких коштів податкової амністії.

4. Національному банку України, Кабінету міністрів, наглядовим радам ВАТ «Державний ощадний банк» і ВАТ «Державний експортно-імпортний банк»:

- забезпечити протягом тижня прийняття необхідних рішень для посилення контролю за діяльністю держбанків з метою забезпечення спрямування кредитних ресурсів держбанків на іпотечне кредитування і підтримку експорту.

5. Генеральній прокуратурі і Службі безпеки України:

- вжити заходів реагування зі встановлення і притягнення до відповідальності осіб, які шляхом протиправних дій намагаються дестабілізувати діяльність банківських установ.

6. Національному банку України, Раді Національного банку, апарату РНБОУ:

- створити за участі керівників найбільших банківських установ постійно діючу робочу групу з аналізу ситуації на фінансових ринках. Створеній робочій групі забезпечити інформування президента про стан кредитно-грошового і валютного ринку двічі на тиждень.