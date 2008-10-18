З'явилися розцінки за ефірний час для передвиборчої агітації

Телеканали почали публікувати розцінки за ефірний час для розміщення матеріалів у рамках передвиборчої агітації.

Відповідні оголошення ряду телеканалів розміщені у газеті “Голос України” за 17 жовтня.

Так, вартість однієї секунди ефірного часу телеканалів “Інтер” та “Інтер+” становитиме від 49,14 до 7 тис. 903,3 грн., залежно від часу показу; телеканалу “Ентер-фільм” - від 42,42 до 82,48 грн., телеканалу “Ентер” – 27,27 грн. за 1 секунду, незалежно від часу доби, ТОВ “ТРК “Експрес-інформ” та ТОВ “Телерадіокомпанія “НБМ” – 34,26-107,04 грн. за 1 сек.

Водночас “Телекритика” на своєму сайті 17 жовтня повідомляє про розцінки ряду інших телеканалів та радіо, зокрема, Нового каналу, СТБ, ТРК “Ера”.