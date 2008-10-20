У Росії зупинилося економічне зростання

Представники російського уряду у п`ятницю оприлюднили попередні підсумки вересня для економіки - фактично перші макроекономічні підсумки кризи. Уряд РФ визнав зупинку зростання ВВП, зниження темпів зростання оборотів роздрібної торгівлі до рівня 2000-2001 років і проблеми зі зростанням реальних доходів населення. Як повідомляється, у вересні 2008 року темпи приросту російської економіки сповільнилися до вересня минулого року до 0,4%, що з урахуванням рівня статистичної погрішності може говорити про його зупинку. При цьому в січні-серпні зростання ВВП складало 7,7%.

Таке уповільнення економічного зростання в Росії викликане, головним чином, значним скороченням російського експорту у зв`язку зі стрімким падінням світових цін на нафту. Як відомо, нафта подешевшала з 147 доларів за баррель в липні цього року до 70 доларів на сьогодні.