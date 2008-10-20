Міжнародне агентство Fitch знизило рейтинги Києва

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги Києва в іноземній і національній валюті з рівня «BB-» (BB мінус) до «B+».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Короткостроковий рейтинг Києва в іноземній валюті підтверджений на рівні «B». Прогноз за довгостроковими рейтингами залишений як «негативний». Ця рейтингова дія поширюється на облігації міста в обігу.

Крім того, Fitch змінило прогнози щодо рейтингів українських міст Одеси і Харкова зі «стабільного» на «негативний».

Також агентство підтвердило довгострокові рейтинги Одеси і Харкова в іноземній і національній валюті на рівні «B+» і короткострокові рейтинги в іноземній валюті на рівні «B».

У повідомленні вказується, що ця рейтингова дія сталася внаслідок зниженням довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті з рівня «BB-» (BB мінус) до «B+» у зв`язку з істотним ризиком фінансової кризи, що дедалі зростає, в Україні, включаючи значне зниження курсу національної валюти, напруженість у банківській системі та істотні збитки для реального сектору економіки країни. За суверенними довгостроковими РДЕ збережено прогноз «негативний».