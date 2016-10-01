У Дніпрі до роковин депортації етнічних німців відкрили виставку німецьких художників

Вона приурочена до початку Тижнів Німеччини в Україні, які офіційно стартують у Дніпрі 1 жовтня, а також до трагічної дати – 75-х роковин депортації етнічних німців із України, пише Радіо Свобода.

Виставка називається «Зустріч поколінь». В експозиції – живопис та графіка Гаррі Руффа, Віктора та Галини Семерневих, Галини Невінчанної та інших художників німецького походження. Більшість картин присвячені сценам із життя та побуту німців на теренах України до депортації й переслідувань, архітектурним шедеврам, зведеним німцями, а також місцинам, дорогим для німецької діаспори.

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Урочисте відкриття Тижнів Німеччини відбудеться в центрі Дніпра просто неба в суботу. Участь у заході візьме генеральний консул Німеччини в Україні Вольфґанґ Мессінґер. Цього дня в місті запрацює 17 локацій, де показуватимуть культуру, освіту, традиції німецького народу, зокрема, встановлять намети з традиційними німецькими смаколиками.

У програмі Тижнів Німеччини – десятки просвітницьких та мистецьких заходів. Родзинкою, за задумом організаторів, стане виступ у Дніпрі Фелікса Кубіна – віртуоза електронної музики, представника течії «геніальних дилетантів» Німеччини 80-х років ХХ століття. Концерт відбудеться 8 жовтня.

Тижні завершаться 17 жовтня концертом класичної музики.