Суд над підозрюваними у вбивстві міліціонерів у Києві: під будівлею сталися сутички, є затримані (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Києва, біля апеляційного суду, на засіданні якого розглядають подання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у розстрілі в травні 2015 року двох столичних правоохоронців, під час спроби активістів прорватися через кордон поліції виникла сутичка. У результаті чотирьох активних учасників затримали та доставляють до Солом’янського управління поліції. В одного з них вилучили ніж, який відправлять на експертизу для встановлення, чи є він холодною зброєю.

Після сутичок під Апеляційним судом затримали двох чоловіків pic.twitter.com/VQRYRt4Guv — Hromadske.UA (@HromadskeUA) October 1, 2016

На двох осіб будуть складені адміністративні протоколи за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Крім того, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вбивство міліціонерів в Києві сталося в ніч на 4 травня 2015 року - тоді двоє міліціонерів загинули і троє потрапили в лікарню з пораненнями. За версією МВС, 4 травня близько 01.30 в Деснянському районі столиці невідомі в масках, погрожуючи зброєю, напали на автозаправну станцію. Зловмисники поранили в руку працівника АЗС і забрали з каси близько 800 грн. Під час переслідування підозрюваних два співробітники полку міліції спеціального призначення загинули, троє правоохоронців потрапили в лікарню.

Підозрюваними у злочині стали Віта Заверуха, Андрій Романюк, Вадим Пінус (загинув при затриманні), Микола Монишенко, Євген Кошелюк. Всі вони, включаючи дівчину, були активістами Майдану, а потім брали участь добровольцями в АТО у складі батальйонів "Айдар", "Азов", "Шахтарськ".

На думку знайомих з підозрюваними активістів, озвучені МВС обставини злочину не відповідають дійсності, а конфлікт добровольців з міліціонерами міг виникнути на ідеологічному ґрунті.