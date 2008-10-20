Україна збільшила імпорт газу

Україна в січні-серпні збільшила імпорт природного газу на 38,8%, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, - до 6 млрд. 521,177 млн. дол.

Про це повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-серпні в загальному обсягу імпорту становив 11,0%.

Експорт природного газу в січні-серпні збільшився на 78,2%, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, до 946,4 тис. дол.

Водночас, як зазначили в Держкомстаті, в січні-серпні Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 12,8%, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, до 3 млрд. 519,389 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсягу імпорту в січні-серпні становив 5,9%.

Довідка УНІАН. У 2007 році Україна збільшила імпорт природного газу на 37,8%, порівняно з 2006 роком, до 6 млрд. 572 млн. 578,3 тис. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2007 році в загальному обсягу імпорту становив 10,8%. Експорт природного газу в 2007 році збільшився на 9,2%, порівняно з 2006 роком, до 981,6 тис. дол.

У 2007 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 3,4%, порівняно з 2006 роком, до 4 млрд. 553 млн. 511,2 тис. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсягу імпорту в 2007 році становив 7,5%.