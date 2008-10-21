Зникла зброя, з якої застрелився прокурор Шуба - ЗМІ

Вже найближчим часом прокуратуру Дніпропетровської області замість трагічно загиблого Володимира Шуби можуть очолити прокурор Київщини Олександр Гардецький або його житомирський колега Микола Франтовський. З десятка можливих претендентів це найбільш реальні кандидатури, повідомило "Сегодня" на умовах анонімності інформоване джерело в ГПУ.

Інший співбесідник з правоохоронних органів Дніпропетровська підтвердив раніше поширену газетою конфіденційну інформацію щодо підміни і викрадання зборої, яка стала знаряддям убивства, або, за версією слідства, самостріла. "Нам заявляють, що Шуба тримав карабін Зауер-202, але це не так, - заперечує джерело. - Зараз група взагалі в замішанні, оскільки зброя зникла, і до справи готові пристебнути який завгодно карабін, хоч імпортний за $300 тисяч, хоч "безрідний" російський СКС, - аби згорнути цю історію, закрити кримінальну справу за відсутністю складу злочину і здати її в архів, як "ховали" справи Георгія Кирпи, Юрія Кравченка, Євгена Кушнарьова".

На запитання, чи довіряє він слідчому експерименту, який, на думку досвідчених юристів, повинен відновити картину події, співбесідник скаламбурив: "Експеримент дасть результат, який потрібний слідству. За попередньою інформацією, куля пройшла крізь ребро, протнула серце, вийшла через плече і встромилася в стелю. Якщо і захочеш, так химерно не вистрілиш. Але слідство дотримуватиметься лінії нещасного випадку. Мовляв, у Шуби стався серцевий спазм. Ця версія і візьме своє".

Начальник прес-центру ГПУ Юрій Бойченко сказав журналістам, що йому нічого невідомо ані про пропажу такого важливого речового доказу, як карабін, ані про наступників Шуби. Керівник прес-центру прокуратури Дніпропетровської області Світлана Чорна також послалася на відсутність новин у справі свого колишнього шефа, але підтвердила факт звільнення начальника слідчого відділу Петра Овчара...

Володимир Шуба загинув 15 жовтня в стрілецькому тирі приватного спорткомплексу "Беркут". Офіційна версія — нещасний випадок (нібито пристрілював зброю, але впустив її і постраждав від випадкої кулі). ГПУ порушила кримінальну справу за статтею "Вбивство з необережності".