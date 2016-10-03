У Харкові судитимуть чиновницю, яка вимагала з переселенців хабар за поселення

Жінці інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

За словами начальника управління прокуратури області Павла Вінди, голова комісії з розселення переселенців потребувала 4 тисячі гривень від родини, що переїхала із Луганської області.

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"Щоб змусити вимушених переселенців дати їй неправомірну вигоду, чиновниця вимагала документи з місця проживання, розуміючи, що надати їх неможливо. За гроші вона обіцяла "закрити очі" на відсутність документів і допомогти в заселенні сім'ї модульний містечко", - пояснив Вінда.

Глава сім'ї звернувся із заявою в прокуратуру. Співробітницю ДСНС затримали влітку поточного року при отриманні хабара.

Зараз за рішенням суду чиновниця відсторонена від посади. Також їй обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Максимальна санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.