Більшість українців упевнені в якості алкоголю, який вживають – опитування УНІАН

Про це свідчать результати опитування на сайті УНІАН.

Так, 39% читачів відповіли, що абсолютно впевнені в якості алкоголю, адже купують спиртне лише у сертифікованих магазинах, намагаючись уникати найдешевшого.

Ще 15% українців зізналися, що вживають лише самогон власного виробництва, а тому також впевнені в якості вживаного алкоголю.

Водночас 22% читачів зауважили, що зовсім не впевнені щодо якості спиртного, а тому кожне вживання алкоголю для них є своєрідною лотереєю.

20% респондентів заявили, що взагалі не вживають алкоголь, тому для них це не проблема.

4% українців зазначили, що п'ють абсолютно все і їхній організм пристосований до будь-яку алкоголю.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня 2016 року було затримано власницю кількох магазинів у Вовчанському районі на Харківщині. У прокуратурі заявили, що в них є інформація, що після купівлі в магазинах цієї жінки і вживання алкогольних напоїв невідомого походження померли 6 мешканців.

Кількість померлих через отруєння сурогатним алкоголем у різних районах Харківської області зростала і станом на ранок 27 вересня досягла 18 осіб, ще 21 людина перебували у лікарнях.

Більш того, у місті Лиман Донецької області від отруєння алкоголем з Харківщини померли 5 людей. Пізніше почали з'являтися повідомлення про жертв неякісного алкоголю і в інших містах України.

29 вересня стало відомо, що у Харкові правоохоронці затримали організатора та пособників виробництва сурогатного алкоголю, від отруєння яким загинули кілька десятків людей.