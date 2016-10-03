Верховний суд просить КСУ визнати неконституційним закон про статус суддів, в Мінюсті це назвали спробою зриву реформи

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували одноголосно 21 член пленуму.

Голова ВСУ Ярослав Романюк у своїй доповіді зазначив, що пленум вбачає неконституційними норми стосовно ліквідації спеціалізованих судів та Верховного суду і створення нового, також проходження конкурсу суддями для заняття суддівських посад в оновленому Верховному суді.

Окрім того, він заявив, що неконституційним є зобов'язання суддів, які призначені на іспитовий п'ятирічний термін, проходити конкурс на посаду судді.

За словами Романюка, прикінцеві та перехідні положення вищезгаданого закону ставлять у нерівні умови суддів щодо їхнього пенсійного забезпечення.

Голова ВСУ заявив, що при створені нового суду йдеться про реорганізацію Верховного суду, а не про створення нової судової інстанції, а відтак оголошення конкурсу на посади в такому суді є неконституційним. На його думку, мова може йти лише про кваліфікаційне оцінювання суддів.

При цьому він нагадав, що ліквідовувати та створювати суди - це компетенція президента, а не Верховної Ради.

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В цілому ж Романюк вважає, що положення, які пленум оскаржив в КСУ, прийняті парламентом для того, щоб звільнити всіх суддів, керуючись «революційною доцільністю».

«Це прихована форма для того, щоб звільнити всіх суддів», - наголосив він.

Заступник міністра юстиції з питань євроінтеграції України Сергій Петухов, в свою чергу, назвав звернення Верховного суду до Конституційного суду щодо неконституційності положень закону про судоустрій та статус суддів спробою зірвати судову реформу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Отже, тепер офіційно - Верховний суд України буде оскаржувати в Конституційному суді конституційність судової реформи», - констатував він.

«Як правник я можу подискутувати про аргументованість правової позиції колег з ВСУ, коли вона буде опублікована. Але як громадянин, я вже зараз можу сказати - це спроба зірвати судову реформу з боку тих, хто не готовий оприлюднити свої статки та довести у відкритому конкурсі своє право відправляти правосуддя», - додав Петухов.

За його словами, «ми знали, що судова реформа викличе багато спротиву, і були готові до цього, а тому будемо захищати її і в Конституційному суді».