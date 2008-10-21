Fitch понизило рейтинги 10 українських банків

Fitch Ratings понизило довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») і рейтинги підтримки 10 українських банків, а також переглянуло в бік пониження рівні підтримки довгострокового РДЕ чотирьох із цих банків.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, оприлюдненому сьогодні.

Згідно з повідомленням, по довгострокових РДЕ збережено «негативний» прогноз. Дані рейтингові дії слідують за пониженням довгострокових РДЕ України в іноземній і національній валюті з рівня «BB-» до «B+» зі збереженням «негативного» прогнозу.

Пониження РДЕ і рейтингів підтримки Сведбанку, Банку Форум, ПроКредит Банку (Україна), ВТБ Банку (Україна), УкрСиббанку, Укрсоцбанку й Правекс-Банку відображає пониження рейтингу країнової стелі України. Довгострокові й короткострокові РДЕ та рейтинги підтримки цих банків враховують обмежену вірогідність надання підтримки з боку їх мажоритарних акціонерів у разі потреби.

Пониження довгострокових РДЕ й рейтингів підтримки державних Ощадбанку та Укрексімбанку відображає зниження здатності держави надати підтримку в разі потреби, про що свідчить пониження довгострокових РДЕ України.

Пониження рейтингу підтримки Приватбанку й перегляд рівня підтримки його довгострокового РДЕ відображає думку Fitch, що влада України в даний час має обмежену можливість з надання підтримки, не зважаючи на готовність надати підтримку банку в разі потреби, обумовлену розміром банку та його значущістю для українського банківського сектора. Приватбанк є найбільшим банком країни (що знаходиться в приватній власності), на його частку припадає близько 10% активів сектора й 15% депозитів фізичних осіб.

Пониження довгострокових і короткострокових РДЕ, а також перегляд рівня підтримки довгострокового РДЕ Банку Надра відображають зменшення здатності держави надавати підтримку в разі потреби, не зважаючи на готовність влади надавати підтримку банкам такого розміру, як Банк Надра. Банк Надра – сьомий найбільший банк України за величиною активів, що має присутність у роздрібному сегменті. Станом на кінець першого півріччя 2008 року, активи банку становили приблизно 3,4% активів банківської системи країни.