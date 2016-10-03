Шкіряк назвав затримання українського журналіста в Москві банальним викраденням

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Ганебні дії ФСБ з незаконним затриманням журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка - це банальне викрадення спецслужбами РФ громадянина України і незаконне його утримання у слідчому ізоляторі «Лефортово», - написав Шкіряк.

«Це чергове свавілля і відвертий злочин Кремля проти України та всієї світової спільноти з брутальним нехтуванням і порушенням усіх можливих норм міжнародного права», - додав радник глави МВС

Шкіряк переконаний, українська влада, МЗС, а також всі міжнародні інституції та лідери держав-партнерів України повинні активно включитися у процес негайного звільнення журналіста з російського полону і повернення його в Україну.

«Як гебісти ФСБ вміють "шити" справи і вибивати зізнання, застосовуючи жорстокі тортури і засоби потужного психологічного тиску, відомо всьому цивілізованому світу. Путін хоче мати чергового українського заручника для майбутніх політичних торгів. Цього допустити не можна», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня громадський рух «Відкрита Росія» заявив на своєму сайті, що суд Москви заарештував українського журналіста Романа Сущенка за звинуваченням у «шпигунстві», і що правозахисники випадково зустріли чоловіка у камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці.

«Укрінформ» і дружина журналіста Анжела Сущенко уклали угоду про захист Сущенка із відомим адвокатом Марком Фейгіним. Він уночі прибув до СІЗО, де подав заявку на зустріч із затриманим українським журналістом.

Крім того, «Укрінформ» звернувся із закликом до журналістської спільноти стати на захист колеги, а також за допомогою до міжнародних правозахисних організацій, дипломатичних установ України та іноземних держав сприяти звільненню Романа.

У поширеній заяві затримання українського журналіста названо «спланованою провокацією».

Тим часом ФСБ РФ оголосила затриманого в Москві журналіста Сущенка «полковником Головного управління розвідки Міністерства оборони України», який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації».