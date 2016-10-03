У Нацполіції фіксують збільшення кількості умисних вбивств у "сірій зоні"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Останнім часом дещо збільшилася кількість умисних вбивств у «сірій зоні» і в населених пунктах на лінії розмежування. Саме там, де доступ співробітників поліції обмежений», - заявив він.

За словами Аброськіна, за останній тиждень лише в селі Первомайське Ясинуватського району скоєно два умисних вбивства. «Завдяки активній роботі співробітників поліції по «гарячих слідах» учора за скоєння одного із вбивств у зазначеному селі були затримані двоє колишніх військовослужбовців. Замість того, щоб їхати додому, вирішили не розлучатися один із одним. Зарізали місцевого жителя та заволоділи його особистим майном. Ціна життя - 500 грн, така вартість викраденого. Злочинців затримано й відправлено до ізолятора», - додав начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області.

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Всього, за його словами, в регіоні «за 9 місяців цього року зареєстровано 128 вбивств, із них 6 - на окупованій території, і це лише невелика частина скоєних там, за якими ми проводимо слідчі дії; розкрито – 109. Для порівняння в 2015 - 169, розкрито – 138 і в 2014 - 269, розкрито – 203».