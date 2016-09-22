Розведення сил на Донбасі: українські військові кажуть, що не довіряють РФ та бояться втратити позиції (відео)

Військові кажуть, що втратять вигідні позиції та стануть більш вразливими перед ворогом, якому не можна довіряти, йдеться в сюжеті ТСН.

Пілотними ділянками, за новою рамковою угодою Тристоронньої контактної групи в Мінську, стали три населених пункти: Станиця Луганська та Золоте на Луганщині та селище Петровське в секторі "Маріуполь".

Процедура відведення наступна: обидві сторони мають дзеркально відвести армії на один кілометр від позицій, які займають зараз. Таким чином утвориться нейтральна зона у два кілометри у довжину та ширину. "Вони не будуть бачити один одного ні в біноклі, ні снайпери. Це дуже невеликі ділянки. Вони пов'язані з гуманітарним інтересом – КПВВ, міст та інші обставини", - пояснив переговорник Євген Марчук.

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Розведення контролюватиме ОБСЄ та спільна місія з контролю з припиненню вогню. Умови, за яких це стане реальністю, прості: має бути сім днів повної "тиші" на цих ділянках. Проте через те, що лінія фронту неоднорідна, далеко не всюди вийде дотриматись формату.

"Командир роти каже: я не можу відійти на кілометр, бо я піду в низину, а ті підуть нагору - ми втрачаємо тоді. Треба шукати інші варіанти", - каже Марчук.

Будь-яке пересування військ та техніки у буферній зоні вважатиметься порушенням. Якщо досвід все-таки буде вдалим – сторони перейдуть до демілітаризації інших ділянок фронту. Проте всі прекрасно пам'ятають, чого варті домовленості з Росією.

"Я вам нагадаю випадок із Дебальцевим: досягнуто Мінська-2, за яким Дебальцеве мало залишитися за Україною, а насправді окупанти продовжували активні бойові дії із застосуванням усього спектру озброєнь", - каже координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Організація з безпеки і співробітництва у Європі оприлюднила повний текст Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі.