Розведення сил на Донбасі: українські військові кажуть, що не довіряють РФ та бояться втратити позиції (відео)
Демілітаризація трьох зон фронту на Донбасі має розпочатися найближчим часом, однак уже має своїх противників на передовій.
Військові кажуть, що втратять вигідні позиції та стануть більш вразливими перед ворогом, якому не можна довіряти, йдеться в сюжеті ТСН.
Пілотними ділянками, за новою рамковою угодою Тристоронньої контактної групи в Мінську, стали три населених пункти: Станиця Луганська та Золоте на Луганщині та селище Петровське в секторі "Маріуполь".
Процедура відведення наступна: обидві сторони мають дзеркально відвести армії на один кілометр від позицій, які займають зараз. Таким чином утвориться нейтральна зона у два кілометри у довжину та ширину. "Вони не будуть бачити один одного ні в біноклі, ні снайпери. Це дуже невеликі ділянки. Вони пов'язані з гуманітарним інтересом – КПВВ, міст та інші обставини", - пояснив переговорник Євген Марчук.
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Розведення контролюватиме ОБСЄ та спільна місія з контролю з припиненню вогню. Умови, за яких це стане реальністю, прості: має бути сім днів повної "тиші" на цих ділянках. Проте через те, що лінія фронту неоднорідна, далеко не всюди вийде дотриматись формату.
"Командир роти каже: я не можу відійти на кілометр, бо я піду в низину, а ті підуть нагору - ми втрачаємо тоді. Треба шукати інші варіанти", - каже Марчук.
Будь-яке пересування військ та техніки у буферній зоні вважатиметься порушенням. Якщо досвід все-таки буде вдалим – сторони перейдуть до демілітаризації інших ділянок фронту. Проте всі прекрасно пам'ятають, чого варті домовленості з Росією.
"Я вам нагадаю випадок із Дебальцевим: досягнуто Мінська-2, за яким Дебальцеве мало залишитися за Україною, а насправді окупанти продовжували активні бойові дії із застосуванням усього спектру озброєнь", - каже координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.
Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Організація з безпеки і співробітництва у Європі оприлюднила повний текст Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі.