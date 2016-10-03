Голова Мінюсту не бачить правових підстав для подання ВСУ щодо неконституційності закону про судоустрій

Про це глава Мін'юсту повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Як зауважив Петренко, від самого початку запуску судової реформи було зрозуміло, що ця реформа не пройде просто, адже "багато хто хотів би залишити стару систему - непрозору, корумповану та нездатну виносити справедливі рішення, які базуються виключно на нормах законів".

У зв'язку з цим міністр нагадав, що сьогодні було опубліковане рішення пленуму Верховного суду з проханням до Конституційного суду визнати неконституційними положення закону «Про судоустрій і статус суддів».

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"Заяви представників ВСУ не мають під собою жодних правових підстав і є відвертим намаганням зупинити судову реформу", - заявив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 жовтня, пленум Верховного суду України звернувся до Конституційного суду з поданням щодо неконституційності низки норм перехідних та прикінцевих положень закону про судоустрій та статус суддів від 2 червня 2016 року.

За відповідне рішення проголосував одноголосно 21 член пленуму.