Голова Мінюсту не бачить правових підстав для подання ВСУ щодо неконституційності закону про судоустрій
Міністр юстиції Павло Петренко заявляє, що не бачить правових підстав для подання Верховного суду України до Конституційного суду щодо неконституційності положень закону про судоустрій та статус суддів і вважає це спробою зупинити судову реформу.
Про це глава Мін'юсту повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Як зауважив Петренко, від самого початку запуску судової реформи було зрозуміло, що ця реформа не пройде просто, адже "багато хто хотів би залишити стару систему - непрозору, корумповану та нездатну виносити справедливі рішення, які базуються виключно на нормах законів".
У зв'язку з цим міністр нагадав, що сьогодні було опубліковане рішення пленуму Верховного суду з проханням до Конституційного суду визнати неконституційними положення закону «Про судоустрій і статус суддів».
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"Заяви представників ВСУ не мають під собою жодних правових підстав і є відвертим намаганням зупинити судову реформу", - заявив Петренко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 жовтня, пленум Верховного суду України звернувся до Конституційного суду з поданням щодо неконституційності низки норм перехідних та прикінцевих положень закону про судоустрій та статус суддів від 2 червня 2016 року.
За відповідне рішення проголосував одноголосно 21 член пленуму.