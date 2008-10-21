На вихідні в Києві температура опуститься нижче нуля

Завтра в Україні опади не очікуються, вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів до 9° тепла, у східній половині місцями 0-2° морозу; вдень 11-16° тепла, у західних областях до 19°; у Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

23-24 жовтня - мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень 23 жовтня у західній частині дощі, вночі та вранці 24 жовтня у північних та більшості західних областей невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі та вранці 23 жовтня на півдні та сході подекуди туман. Вітер переважно північно-східний (23 жовтня на заході та півночі південно-західний, західний), 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на Південному узбережжі Криму 6-10° тепла, у східній частині місцями 0-2° морозу; вдень 10-15° тепла, в Криму до 17°, у західних, а 24 жовтня і в північних та більшості центральних областей 8-13°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

25-26 жовтня - без істотних опадів. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, у південній частині та на Закарпатті 2-8° тепла, на Південному узбережжі Криму до 10°; вдень 7-13°, на крайньому півдні та Закарпатті до 16°.

У Києві у середу опади не очікуються. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 13-15°. По області - без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°.

23-24 жовтня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі та вранці 24 жовтня невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 23 жовтня 10-15°, 24 жовтня 8-13°.

25-26 жовтня - без істотних опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла.