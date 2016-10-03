При отриманні хабаря затримано в.о. голови львівської Держпродспоживслужби

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Львівської області.

Так, «на гарячому» при одержанні другої частини неправомірної вигоди в сумі 10 000 грн затримано в.о. начальника ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області. Загалом вказаний посадовець вимагала від приватного підприємця 15 тис. грн за проведення державної реєстрації потужностей операторів ринку та подальше сприяння господарській діяльності.

За вказаним фактом триває досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становище).

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Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-ох років, з конфіскацією майна та із спеціальною конфіскацією.

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 вересня на хабарі були затримані в.о. заступника міського голови Аркадій Підлісний та заступник начальника міськдепартаменту ЖКГ Віктор Трамбовецький.