Промінвестбанк спробує обійтися без бюджетних грошей

Акціонери “Промінвестбанку” розраховують залучити стратегічного інвестора до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник інвестиційної компанії Dragon Capital Дмитро ТАРАБАКІН сьогодні журналістам. (Як повідомлялося, акціонери “Промінвестбанку” уповноважили Dragon Capital на дії, пов`язані із залученням стратегічного інвестора в “Промінвестбанк”).

Як сказав Д.ТАРАБАКІН, “завдання стоїть закрити операцію до кінця року. Як у нас вийде... намагатимемося, але умови не прості”.

При цьому він відзначив, що завдання про залучення стратегічного інвестора стоїть для того, щоб не витрачалися бюджетні кошти для стабілізації ситуації в банку.

Окрім цього, він відзначив, що існує високий інтерес інвесторів до “Промінвестбанку”.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промінвестбанку» (ПІБ) стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн.

«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів. У зв`язку з цим правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про рефінансування ліквідності банку в розмірі 5 млрд. грн.», – наголошувалось у прес-релізі НБУ.

7 жовтня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором призначено заступника голови Нацбанку Володимира КРОТЮКА.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО за підсумками засідання РНБО 20 жовтня заявив, що остаточне рішення щодо ситуації з «Промінвестбанком» буде прийнято Національним банком найближчим часом.

Довідка УНІАН. Dragon Capital - інвестиційна компанія, заснована в 2000 році. Власником компанії є її менеджмент, міноритарним пакетом акцій володіє інвестиційний банк Goldman Sachs. Інвестиційно-банківський підрозділ Dragon Capital з початку 2006 р. провів 22 IPO і приватних розміщень акцій українських компаній і банків на загальну суму 1,5 млрд. дол. Під управлінням компанії перебуває більш як 1 млрд. дол.