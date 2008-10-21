Долар на міжбанку вже майже наздогнав готівковий

Якщо вчора на міжбанківському валютному ринку курс долара США зростав від ранкових котирувань 5,2050/5,2850 до цінових рівнів 5,4500/5,5000 на час закриття, то сьогодні при відкритті долар торгувався на рівні 5,3800/5,4950, на 11.00 ціни зросли до 5,4800/5,5500, на 12.00 досягли значень 5,5100/5,5550, а при закритті котирування піднялися до 5,5500/5,5700.

При цьому НБУ і сьогодні і вчора проводив доларові інтервенції по курсу 5,1000.

Таким чином, ціни на долар на міжбанківському ринку майже зрівнялися курсом в обмінних пунктах, де станом на 15.30 долар купували в середньому по 5,4256 грн., а продали по 5,6035 грн. Нагадаємо, новий валютний коридор до кінця 2008 року, встановлений Нацбанком, – 4,95 грн/долл плюс-мінус 8% (верхня межа – 5,346).