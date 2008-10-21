Нацбанк висказав Fitch все, що думає про зниження рейтингів України

Національний банк України направив рейтинговому агентству Fitch свої заперечення з приводу зниження суверенного рейтингу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ.

«Ми Fitch направили свої заперечення. Ми не розуміємо, як може бути такий підхід. Я вважаю чисто політичним пониження рейтингу Fitch. Абсолютно не беруться до уваги економічні показники», – сказав А.ШАПОВАЛОВ. При цьому він зазначив, що пониження рейтингу негативно впливає на обсяги ресурсних ринків.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня ц.р. міжнародне рейтингове агентство Fitch змінило прогноз по довгострокових рейтингах дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній та національній валюті зі «стабільного» на «негативний».