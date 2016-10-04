В Україні зросла кількість жертв отруєння сурогатним алкоголем

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

"Станом на 9:00 4 жовтня 2016 року в країні зареєстровано 85 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них 42 випадки завершилися летально", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Харківській області кількість постраждалих від отруєння фальсифікованим небезпечним алкоголем становить 66 осіб, із них 29 осіб померли; у Житомирській області (м. Бердичів) отруїлися 3 осіб, померла 1 особа; у Донецькій області (м. Лиман) отруїлися 9 осіб, з них 5 померли; у Миколаївській області (м. Миколаїв) отруїлися та померли 5 осіб; у Луганській області (м. Рубіжне): отруїлися та померли 2 осіб.

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Станом на 9:00 3 жовтня в країні було зареєстровано 81 випадок отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них 40 летальних випадків.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.

Згодом смертельні випадки від отруєння сурогатним алкоголем були зафіксовані також у Донецькій, Луганській, Миколаївській і Житомирській областях.

29 вересня прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю. Організатор виробництва та двоє його пособників 30 вересня були арештовані судом на 60 діб без права внесення застави. Ще один пособник перебуває під домашнім арештом.