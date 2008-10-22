Ощадбанк планує відновити кредитування протягом місяця
02:14, 22 жовтня 2008Суспільство
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Про це повідомив голова правління
|Анатолій ГУЛЕЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління ВАТ «Ощадбанк» Анатолій ГУЛЕЙ журналістам після завершення наради під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з представниками економічної та фінансової еліти з питань протидії фінансовій кризі.
«Впродовж місяця ми зможемо відновити той регламент кредитування, який на сьогоднішній день обмежено», – сказав А.ГУЛЕЙ.
Голова правління ВАТ «Ощадбанк» позитивно оцінив результати сьогоднішньої наради.
«Почався другий етап виходу з банківської кризи. Тепер ми точно знаємо, як рухатимемося в наступні 2-3 місяці, й про те, які заходи та кроки буде зроблено», - додав А.ГУЛЕЙ.
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