Кількість померлих від отруєння фальсифікованим алкоголем зросла до 49 осіб

02:29, 05 жовтня 2016
Суспільство
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В Україні кількість померлих від отруєння фальсифікованим алкоголем зросла до 49 осіб.

УНИАН

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

«Станом на 18:00 4 жовтня в країні зареєстровано 96 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, із них 49 випадків закінчились летально», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у Харківській області станом на 16:00 кількість постраждалих від отруєння фальсифікованим алкоголем становила 77 осіб, з них 36 – померло. «За даними судово-медичної експертизи у 23 померлих виявлено метиловий спирт», - поінформували у Держпродспоживслужбі.

В Донецькій, Луганській, Житомирській та Миколаївській областях станом на 09:00 нових випадків отруєнь алкоголем не зареєстровано.

Як повідомляв УНІАН, станом на 9:00 4 жовтня в Україні було зареєстровано 85 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них 42 випадки закінчилися летально.

Нагадаємо, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. Згодом смертельні випадки від отруєння сурогатним алкоголем були зафіксовані також у Донецькій, Луганській, Миколаївській і Житомирській областях.

29 вересня прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора і трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю. Організатор виробництва та двоє його пособників 30 вересня були арештовані судом на 60 діб без права внесення застави. Ще один пособник перебуває під домашнім арештом.

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