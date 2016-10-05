На Львівщині банк видав пенсію сувенірними банкнотами

Як повідомляє Головне управління поліції у Львівській області, до Сокальського відділення поліції із заявою про шахрайство звернувся 72-річний житель міста.

Чоловік повідомив, що 4 жовтня під час отримання пенсії в одному з банків Сокаля частину пенсії у сумі 3900 гривень йому видали сувенірними банкнотами номіналом по 100 і 200 гривень.

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Поліцейські встановлюють обставини події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 (шахрайство). Таке правопорушення карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до 3 років.