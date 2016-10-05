Україна вимагає від Росії повернути "скіфське золото": у Нідерландах суд вирішує долю експонатів (відео)

Понад півтисячі експонатів із чотирьох кримських музеїв у 2013 році вивезли на виставку спершу до Німеччини, потім - до Нідерландів.

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Нагадаємо, конфлікт довкола експонатів кримських музеїв виник через анексію Криму Російською Федерацію. Саме в цей час експонати перебували на виставці в Амстердамі. Однак після завершення виставки нідерландська сторона, незважаючи на надані раніше гарантії, заявила про неможливість повернення кримських експонатів Національному музею історії України.

Контракт, який надавав право на тимчасове зберігання колекції Музеєм Алларда Пірсона, завершився 13.06.2014 року, після чого ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.