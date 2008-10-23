Експерти: бездіяльність призведе до повномасштабної кризи в Україні

В Україні може розгорнутися повномасштабна економічна криза, якщо держава не робитиме екстрених кроків для виправлення економічної ситуації.

Таку думку висловили експерти й економічні аналітики в коментарі агентству УНІАН.

Зокрема, аналітик Concorde Capital Олександр КЛИМЧУК вважає, що «якщо держава не вживатиме активних дій, тобто всі шанси, що це буде повномасштабна криза». За його словами, досить двом-трьом галузям серйозно постраждати і це потягне за собою економіку в цілому.

О.КЛИМЧУК сказав, що нещодавня заява глави Корпорації «ІСД» Сергія ТАРУТИ про повномасштабну кризу в економіці загалом відповідає дійсності. «Дійсно, металурги зараз у скрутному становищі, і якщо така ситуація триватиме й далі, вони матимуть серйозні проблеми. Якщо не приймати серйозних рішень, дійсно можуть бути великі скорочення до 20-30% персоналу і це може призвести до того, що в цих регіонах споживчий попит знизиться і, відповідно, це вплине на всі підприємства, які працюють на внутрішній ринок», - додав О.КЛИМЧУК.

Директор аналітичного департаменту Dragon Capital Андрій БЕЗП’ЯТОВ також упевнений, що світова криза й економічні проблеми у світі впливають на економічну ситуацію в нашій країні. «Україна, перш за все, відчуває негативну дію через неможливість позичити гроші за кордоном. Ризики рецесії економіки у світі впливають на певні групи товарів, обсяги споживання яких знижуються. Йдеться, насамперед, про металургію, яка є одним з каталізаторів зростання економіки, на неї суттєво вплинуло очікування економічної рецесії і скорочення споживання металургійної продукції», - сказав А.БЕЗП’ЯТОВ.

За його словами, скорочення експорту сталі призведе до зниження темпів зростання ВВП, розширенню дефіциту поточного рахунку і чинитиме девальваційний тиск на гривню.

Понад усе, на думку А.БЕЗП’ЯТОВА, постраждають найбільш капіталомісткі ринки, такі як девелопмент, фінансовий сектор і ті ринки, які мають суттєве боргове навантаження, зокрема сектор роздрібної торгівлі і деякі сегменти сектору харчової промисловості. Ці сектори є найбільш чутливими до підвищення процентних ставок.

Аналітик "Трійки Діалог Україна" Ірина ПІОНТКОВСЬКА говорить про те, що масштаби негативних наслідків (для економіки України - УНІАН), а також тривалість періоду відновлення в даний момент складно оцінити, оскільки це залежить не тільки від світових тенденцій, а також від політичних рішень у нашій країні.

«Поки що рано судити про довгострокові наслідки глобальної фінансової кризи для України, хоча металургійний комплекс вже відчув його негативний вплив у доволі значному обсягу. Можна говорити про те, що якщо світова кон`юнктура на ринках основного українського експорту погіршуватиметься, а ситуація на світових фінансових ринках не поліпшиться, тоді це торкнеться всіх галузей української економіки», - впевнена І.ПІОНТКОВСЬКА.