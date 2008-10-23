Щодня в Україні від раку шийки матки помирає 6 жінок

В Україні щодня від раку шийки матки помирає 6 жінок.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив головний акушер-гінеколог Міністерства охорони здоров’я України В’ячеслав КАМІНСЬКИЙ.

За його словами, проблема раку шийки є надзвичайно актуальною для всього світу, й, зокрема, для України. Хоча, на його думку, ця хвороба прогнозована - діагностується і успішно лікується при своєчасному виявленні. “Їй можна запобігти, це чи не єдина злоякісна патологія, яку можна профілактувати за допомогою щеплень”, – зауважив В.КАМІНСЬКИЙ.

Аналізуючи загалом проблему жіночого раку, головний онкогінеколог Міністерства охорони здоров’я України, професор Людмила ВОРОБЙОВА зазначила, що в країні щорічно виявляють 16 тисяч випадків онкопатології.

“З них у 50% жінок – репродуктивного віку, відтак це не лише медична, а й соціальна проблема. Якщо брати окрему локалізацію, то рак шийки матки у 2007 році вперше виявлено у близько 5 тисяч жінок в Україні”, – повідомила вона. Причому, за словами головного онкогінеколога МОЗ, 20% з них мали настільки задавнену форму, що вилікувати їх жодним відомим методом вже не було можливості.

“Відповідальність щодо онкопрофілактики лежить лише на самій жінці. Можна, звичайно, говорити про несприятливі, складні економічні проблеми. Однак кожна з нас має розуміти, що перш ніж піти купити костюм або туфлі можливо варто було б відвідати гінеколога”, – сказала Л.ВОРОБЙОВА.

Щодо регіонального поширення раку шийки матки, на думку головного онкогінеколога МОЗ, найнесприятливіша ситуація у південних областях, зокрема, у Криму - саме там кожна п’ята жінка з раком шийки матки не доживає одного року з моменту встановлення діагнозу.

“Найуразливішою віковою групою щодо раку шийки матки є жінки від 45 років. Проте, слід відзначити, що в останні 5 років рак шийки матки різко “помолодшав”, – зауважила Л.ВОРОБЙОВА.

Однією з основних причин розвитку раку шийки матки, за словами професора, є онкогенний штам віруса папіломи людини.

У свою чергу, кандидат медичних наук Федір ЛАПІЙ зазначив, що на сьогодні в Європі активно ведеться кампанія з імунізації проти папіломовірусу людини. “Нині і в Україні йдеться про запровадження подібної вакцинації. Вона, насамперед, направлена на юних дівчаток, які ще не розпочали статеве життя. Це дасть змогу профілактувати зараження вірусом папіломи людини, а саме онкогенними серотипами”, – повідомив він.

За словами Ф.ЛАПІЯ, причина онкогенності пов’язана з тривалістю персистування (перебування - УНІАН) вірусу після потрапляння до організму жінки, надто це стосується 16-го і 18-го серотипу, які є високоонкогенними видами, і можуть стати передумовою для розвитку раку шийки матки.

“Якщо жінка не відвідує вчасно гінеколога, саме вони зумовлюють онкопатологію,” – наголосив він.

Вирішити цю проблему допоможе, на думку Ф.ЛАПІЯ, вакцинопрофілактика.

“Вже рік в Україні є офіційно зареєстрована вакцина проти онкогенних штамів віруса папіломи людини. Вона доступна лише за гроші, позаяк державної програми щодо профілактики раку шийки матки не передбачено. У приватних медичних клініках разова доза вакцини коштує від 800 грн. На курс потрібно три дози”, – повідомив Ф.ЛАПІЙ.

Він також зазначив, що у Європі й Америці очікують, що імунізація проти вірусу папіломи людини знизить захворюваність та смертність від раку шийки матки на понад 70%.

Водночас Л.ВОРОБЙОВА додала, що дана проблема не розв’язується винятково вакцинацією. “У нашій країні є проблема скринінгу (відбору - УНІАН). Увесь жах проблеми у тому, що навіть до стадії онкохвороби жінка може нічого не відчувати, жодних скарг у неї не буде. Тому ми наголошуємо і вимагаємо, що кожна жінка має постійно відвідувати гінеколога з метою скринінга, щоб відібрати серед, здавалося б здорових жінок, тих, які вже мають проблеми без виражених симптомів”, – наголосила головний онкогінеколог МОЗ.

“Досить лише зробити дуже простий аналіз - цитологічний мазок, або ПАП-мазок на наявність атипових (онкологічних - УНІАН) клітин. Він простий, безболісний і безоплатний”, – сказала Л.ВОРОБЙОВА.

Під час прес-конференції експерти також звернули увагу, що основними чинниками щодо ризику розвитку раку шийки матки є нездоровий спосіб життя (особливо згубним для жінки є куріння), ранній початок статевого життя – в 14-17 років, коли епітелій шийки матки ще не дозрів і легко піддається фізичному та інфекційному впливам, часта зміна статевих партнерів, захворювання, які передаються статевим шляхом.