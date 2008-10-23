Криза допомогла McDonald's заробити більше мільярда доларів

Американська мережа ресторанів McDonald`s в третьому кварталі 2008 року заробила 1,19 мільярда доларів чистого прибутку. Рік тому аналогічний показник не перевищував 1,07 мільярда, зазначає Associated Press. Це означає, що світова криза поки що не торкнулася McDonald`s.

За даними, які наводить агентство Bloomberg, причиною збільшення прибутку стало зростання продажів кави, а також попит на спеціальне "доларове меню" в США. Загальні продажі компанії зросли за рік на шість відсотків з 5,9 мільярдів до 6,27 мільярдів доларів. Bloomberg зазначає, що додаткові прибутки McDonald`s міг одержати безпосередньо від фінансової кризи, оскільки люди стали більше економити і, отже, обідати в дешевших ресторанах. А McDonald`s в усьому світі вважається однією з мереж з найдешевшим фастфудом.

Новини про збільшені продажів вже підняли акції McDonald`s. На електронних торгах до відкриття бірж вони піднялися на 1,2 відсотка. При цьому з початку 2008 року акції компанії впали в цілому на 6,4 відсотка. Цей показник виявився набагато кращим, ніж у більшості американських фірм: через фінансову кризу фондові індекси США знизилися майже в півтора рази.

Лента.ру