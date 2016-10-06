Розпочався перший із часів незалежності візит міністра оборони України до Швеції
Сьогодні, 6 жовтня, Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак відбув із візитом до Швеції.
Як повідомили у прес-службі Міністерства оборони, це перший із часів незалежності України візит міністра оборони України до Королівства Швеція.
Під час візиту у м. Стокгольм Полторак проведе двосторонні зустрічі з міністром оборони Швеції Петером Хултквістом та начальником Головного штабу оборони збройних сил Швеції генерал-лейтенантом Денісом Гуленспоре.
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Планується, що сторони обговорять актуальні питання сучасної безпекової ситуації, розвиток співпраці між Міністерством оброни України та НАТО після Варшавського саміту Альянсу, поточний стан та перспективи поглиблення двосторонньої співпраці.