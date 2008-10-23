Нацбанк увіковічив Ющенка на грошах (фото)

НБУ випустив в обіг нову пам`ятну монету "На честь візиту в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія І". Монета номіналом 50 гривень виконана у дорогоцінному металі, в дужках вказано – срібло, випущена з нагоди візиту в Україну Варфоломія І під час святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі, уточнюється на сайті нацбанку.

Автор ескізу Роман Чайковський на аверсі монети розмістив малий Державний Герб України, під яким напис – УКРАЇНА, по колу – написи: національний банк (угорі), п’ятдесят гривень (унизу); у колі на тлі Дніпра та Лівобережжя зображено пам’ятник Володимиру Великому, відкритий у Києві в 1853 році, ліворуч на стрічці – рік карбування монети 2008.

На реверсі монети красується зображення Президента України Віктора Ющенка, який тримає вінок із запаленою свічкою (полум’я свічки імітує голограма), та Вселенського Патріарха Варфоломія І, по колу розміщено напис – на честь візиту в україну Вселенського Патріарха Варфоломія І.

Зображення з офіційного сайту НБУ