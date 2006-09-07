ДПА зізнається, що плани надходжень до держбюджету їй не по зубах

До кінця року Державна податкова адміністрація України не виконає показники на 6 млрд. грн. надходжень до загального фонду державного бюджету, оскільки вже за підсумками семи місяців план надходжень не виконано на 2 млрд. грн.. Про це голова ДПАУ Анатолій БРЕЗВІН повідомив у інтерв`ю газеті «Коммерсант», розміщеному в сьогоднішньому номері.

Голова ДПАУ також повідомив, що із запланованих на серпень 7,256 млрд. грн., невиконання становило 1,5 млрд. грн. «Ми прийняли ряд заходів у роботі з великими платниками і забезпечили в серпні надходження 7 млрд. грн., яких податкова служба давно не досягала», - заявив він.

Водночас А.БРЕЗВІН не підтвердив факт зниження новим Мінфіном планів для податкової. «Ні, таких дій з метою прикрасити показники Мінфін не здійснював. Цифра, що була закладена, залишилася. До нас була єдина вимога: наповнити бюджет, над чим ми активно працювали і, як бачите, на 256 млн. грн. недотягнули. Проте за рахунок перевиконання іншими структурами, зокрема Держмитницею, в країні були виконані бюджетні призначення», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, днями екс-міністр фінансів, голова партії «Реформи і Порядок» Віктор ПИНЗЕНИК заявив, що нове керівництво Мінфіну «підганяє план під фактичне виконання» бюджету. «План доходів бюджету за серпень «виконано» шляхом зменшення плану, - сказав В.ПИНЗЕНИК. - Цифра плану доходів на серпень і січень-серпень цього року не відповідає розпису доходів, затверджених на початку року».

Так, за інформацією екс-міністра, план доходів на серпень 2006 року становив 10 млрд. 909 млн. грн. і 60 млрд. 956 млн. грн. - на січень-серпень. «За фактом надходжень до Держбюджету за останній місяць ці цифри «відкориговані» у бік зменшення», - стверджує він.

За даними Мінфіну, доходи загального фонду бюджету в січні-серпні 2006 року разом з офіційними трансфертами становили 61,5 млрд. грн, або 101,3% від плану. Державна податкова адміністрація перерахувала 33,8 млрд. грн., Держмитслужба - 23,1 млрд. грн.

За інформацією Мінфіну, наданою «Коммерсанту», доходи загального фонду держбюджету в серпні перевищили очікувані на 190,4 млн. грн: при плані в 10,658 млрд. грн до бюджету надійшло 10,849 млрд. грн. Додаткові надходження до бюджету забезпечила Держмитслужба, яка перевищила власний план на 417,5 млн. грн - до 3,43 млрд. грн. Водночас ДПАУ план недовиконала на 3,3%, зібравши лише 7,04 млрд. грн. замість 7,277 млрд. грн.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2006 рік», з урахуванням внесених змін, дохідна частина Держбюджету України затверджена в обсягу 125 млрд. 785,1 млн. грн., в т.ч. доходи загального фонду - 96 млрд. 564,4 млн. грн. і спеціального фонду - 29 млрд. 220,7 млн. грн.