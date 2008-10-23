Нацбанк зробить українцям новорічний подарунок

Скасування постанови Національного банку України в частині дострокового зняття коштів з депозитних рахунків залежить від того, наскільки оперативно буде знайдений стратегічний інвестор для «Промінвестбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

“СТЕЛЬМАХ учора заявив, що чим швидше вирішиться питання «Промінвестбанку» через стратегічного інвестора, тим швидше (у частині строкових депозитів) ця постанова (постанова НБУ № 319 від 11 жовтня 2008 р. – УНІАН) може бути відкликана. Він сказав, що, можливо, і до кінця року – це буде як новорічний подарунок. Я просто навів його слова», - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Він також зазначив, що термін дії постанови № 319 в частині дострокового зняття коштів з банківських депозитних рахунків не вказаний у зв`язку з тим, що її можна буде припинити набагато раніше, ніж передбачалося.

Як повідомлялося, Правління Національного банку України 13 жовтня ввело в дію постанову №319 від 11 жовтня ц.р. з метою нейтралізації впливу глобальної фінансової кризи на економіку країни і забезпечення стабільності банківської системи, для захисту інтересів вкладників і інших кредиторів банків, якою зобов`язав банки здійснювати активні операції в обсягах, які були досягнуті ними на цю дату.

Також, згідно з постановою, Нацбанк заборонив дострокове розірвання договорів за вкладами банківських депозитів.

Крім того, НБУ ввів п`ятипроцентну маржу між курсом купівлі-продажу валюти на готівковому ринку.

Тим часом керівник інвестиційної компанії Dragon Capital (компанія уповноважена на дії із залучення інвестора в "Промінвестбанк") Дмитро ТАРАБАКІН 21 жовтня заявляв, що акціонери “Промінвестбанку” розраховують залучити стратегічного інвестора до нового року.

Довідка УНІАН. 7 жовтня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором призначений заступник голови Нацбанку Володимир КРОТЮК.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у своєму зверненні за результатами засідання РНБО 20 жовтня заявив, що остаточне рішення щодо ситуації з «Промінвестбанком» буде ухвалене Національним банком найближчим часом.