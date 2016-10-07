Сухопутні війська з початку року отримали близько 500 одиниць озброєння та військової техніки – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«З початку цього року на доукомплектування військових частин Сухопутних військ ЗСУ подано близько 500 одиниць озброєння та військової техніки», - сказав він.

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Також Гуцуляк зазначив, що ремонтними підрозділами Сухопутних військ відновлено близько 2 тис. 600 одиниць озброєння і військової техніки, із них близько 200 – бронетанкового озброєння та військової техніки, 450 одиниць ракетно-артилерійського озброєння та близько 2 тис. одиниць автомобільної техніки.

«Сплановані заходи щодо відновлення ще близько 160 одиниць ракетно-артилерійського озброєння», - додав Гуцуляк.