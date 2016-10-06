На Донбасі з початку 2016 року загинуло 173 українських військовослужбовця – Полторак

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак на зустрічі з начальником Головного штабу оборони Збройних сил Королівства Швеція Денісом Гуленспоре, що відбулася у Стокгольмі (Швеція), повідомили у прес-службі українського оборонного відомства.

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«На сьогодні Росія продовжує політику цілеспрямованої ескалації конфлікту. З початку 2016 року російські окупаційні війська понад 12 тисяч разів порушили режим припинення вогню, що призвело до загибелі 173 військовослужбовців», — сказав Полторак. Він також поінформував, що на території України незаконно перебуває 6 тис. військовослужбовців ЗС РФ.

Українська делегація також продемонструвала представникам Швеції «відео, на якому чітко видно як через держкордон з Росією на окуповані території України заїжджає військова техніка та озброєння, автомобілі із матеріально-технічними запасами». Разом з тим Полторак наголосив, що Україна продовжує політику мирного врегулювання конфлікту.

На зустрічі сторони, крім того, обговорили план українсько-шведського співробітництва. Зокрема, йшлося про допомогу українській стороні в підготовці фахівців з тактичної медицини, а також щодо відновлення співпраці у сфері екологічної безпеки тощо.

Міністр оборони України запросив начальника Головного штабу оборони ЗС Швеції до України для зустрічі з начальником Генерального штабу — головнокомандувачем Збройних сил України.

В свою чергу начальник Головного штабу оборони ЗС Швеції Деніс Гуленспоре зауважив, що Україна проходить велике випробування, але разом з тим активно розвиваються українські Збройні Сили. «Ми готові ділитися своїм досвідом. Особливо, що стосується набуття спроможностей и взаємосумісності з країнами-членами НАТО. Ми з радістю приймемо ваше запрошення для подальшої активізації нашої співпраці», — сказав він.