Убивця переховувався від розшуку в жіночій білизні

У Новоселицькому районі Чернівецької області правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки.

Як повідомив кореспондентові УНІАН керівник сектору громадських зв’язків Управління МВС України в Чернівецькій області В’ячеслав ХАБАЙЛО, в селі Слобода Новоселицького району під час пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло 71-річної жінки. Судмедексперти та слідчі встановили, що смерть жінки настала внаслідок чисельних колото-різаних ран, а підпал будинку здійснив вбивця з метою приховування своїх слідів.

Співробітникам міліції знадобилось п’ять діб розшукових заходів на території всього району, аби встановити та затримати за підозрою у скоєнні злочину 50-річного чоловіка, який вже притягався до кримінальної відповідальності.

Згодом підозру правоохоронців викликала інформація жителів одного із сіл, що невідома жінка рибалить на їхньому озері. Співробітники міліції вирішили перевірити підозрілу, і «жінкою» виявився чоловік, у якого вилучили знаряддя вбивства – ніж. Переховуючись від покарання, він вбрався у жіночий одяг, зокрема, спідницю, жіночу сорочку, кофту та навіть нижню білизну.

На сьогодні правоохоронці допитали злочинця і фактично встановили причину вбивства. Виявилося, що вбивця був сусідом покійної, ніде не працював та перебивався тимчасовими заробітками. Чоловіка обурило те, що на нього сильно гавкають собаки, коли він проходить повз, і він попередив жінку, що та «ще пошкодує» про це. Згодом вбивця справді навідався до пенсіонерки та завдав їй ножем 20 ударів в шию та тулуб.

Порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), слідчі дії тривають.