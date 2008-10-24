У Східноукраїнському університеті відкрилася кафедра ЮНЕСКО

У Східноукраїнському національному університеті (СНУ) імені В.Даля відкрили кафедру ЮНЕСКО "Духовно-культурні цінності освіти і виховання".

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у центрі зв`язків з громадськістю університету.

На підтримку заснування кафедри виступили вчені з 5 країн світу.

Кафедру відкрито на базі Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини - першої і єдиної в Україні установи, наукова діяльність якої спрямована на вивчення феномена духовності, на подолання кризи духовності у суспільстві, на утвердження загальнолюдських і національних духовно-моральних цінностей. Інститут духовного розвитку людини створювався як науковий центр для вчених Донбасу, тому в ньому функціонують науково-дослідні лабораторії: "Полікультурного виховання й освіти" у Краматорську, "Творчого розвитку особистості" у Донецьку, "Екологія життя" у Горлівці, "Формування духовних цінностей дошкільника" у Слов`янську, "Духовних основ сімейного виховання" у Луганську і т.д.

В структурі Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля Інститут духовного розвитку людини функціонує з 2003 року. Два роки тому одержав статус науково-дослідного інституту.