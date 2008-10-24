Якщо ситуація не зміниться, в світі різко впаде сільгоспвиробництво

Якщо економічна ситуація не зміниться, то в 2010 році в світі може різко скоротиться виробництво сільгосппродукції.

Про це в розмові з кореспондентом УНІАН сказав керівник групи експертів Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир ЛАПА.

Як пояснив експерт, у минулі роки в світі було зниження врожаю, що спричинило сплеск цін. Цей сплеск цін стимулював зростання виробництва не тільки в Україні, а й у багатьох інших країнах - «у Росії поставлено рекорд, і в багатьох інших країнах урожай зріс».

«Відповідно, баланс світового ринку насичений, і на це наклалася фондова й фінансова криза, і ми отримали просто шалений обвал цін», - зазначив експерт.

За словами В.ЛАПИ, в багатьох країнах сільгоспвиробники тепер економитимуть, оскільки вони не вписуються в економіку й стоять перед ризиком збиткової роботи. «Це означає, що вони зменшуватимуть інвестиції в технології», - додав експерт.

«Швидше за все, 2009 рік буде перехідним, але якщо ситуація принципово не зміниться з мотивацією до виробництва, то в 2010 році ми гарантовано матимемо істотне скорочення виробництва по багатьом видам продукції в усьому світі», - підкреслив В.ЛАПА.

За його словами, на сьогодні польські фермери бастують, тому що їх ціни не влаштовують, американські фермери говорять, що вони на межі прибутковості.

«Навіть якщо вони не зменшують площі, вони зменшують інвестиції, тобто – застосування технологій, закупівлю техніки, а все це позначається на врожайності. Тому якщо ця криза на товарних ринках, яка не дає можливості прибутково працювати й продавати зерно, принципово не зміниться якоюсь тенденцією відновлення, тоді 2010 рік покаже нам зовсім інші обсяги урожаїв і, швидше за все, принципово інші ціни, які також можуть піднятися вже під впливом зменшення обсягів виробництва», - констатував експерт.